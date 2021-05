MZ-Serie Die Weihnachtsmacher: Für das Krippenspiel wird schon fleißig geübt

„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde“, so beginnt die Weihnachtsgeschichte im 2. Kapitel des Lucas-Evangeliums.

Pfarrer Folker Blischke blättert in der großen betagten Altarbibel. In verschnörkelten Lettern gedruckt, versetzt die Geschichte den Leser bereits in Urgroßmutters Zeit. Aber der Zeitsprung wird durch den Inhalt noch größer: Die Geburt von Jesus im Stall in Bethlehem liegt schon über 2.000 Jahre zurück.

Schon seit Wochen üben die Kinder für das diesjährige Krippenspiel

Die Geschichte wird auch in diesem Jahr die große Sankt-Trinitatis-Kirche füllen. Nach einer Adventszeit, die schon seit mehreren Jahren in Roßla neue Traditionen hervorgebracht hat: So laden die szenischen Darstellungen in der Trabi-Garage am Pfarrhaus bereits seit dem 1. Advent beim „Advent to go“ zum Innehalten ein. Die Wanderung zum Hirtenadvent zeigt, dass sich die Weihnachtsgeschichte überwiegend unter freiem Himmel abgespielt hat.

Weihnachten ist für jeden Menschen etwas Besonderes. In unserer Adventsserie „Die Weihnachtsmacher“ stellen wir bis Heiligabend all jene heimlichen Helfer und Organisatoren in den Mittelpunkt, die das Fest für andere zu dem machen, was es ist.

Ein weiterer Höhepunkt wird im Gottesdienst am Heiligabend das Krippenspiel sein. Diese Tradition wird in Roßla von Yvette Meier, Leiterin des Kinderhauses im Schloss, bereits seit über zehn Jahren ehrenamtlich gepflegt. „Ich habe inzwischen eine große Textsammlung von Krippenspielen“, sagt sie. Auch in diesem Jahr konnte sie Kinder im Grundschulalter für die Aufführung begeistern. „Im Hort üben wir den Text schon seit einigen Wochen“, berichtet sie. „Erst kurz vor Weihnachten wird dann zweimal in der Kirche geprobt.“ Die Kinder sollen ein Gefühl für den Raum bekommen. Sie üben die Wege und prägen sich die Standorte ein, wo etwas gesagt und wo gemeinsam gesungen wird.

Diesmal wird die Geschichte aus der Sicht des Weihnachtssterns von Bethlehem erzählt

Außerdem: In der riesigen Kirche hallt es. Da muss betont langsam gesprochen werden, damit es auch jeder versteht. So wird geduldig an jeder Szene gefeilt. Dabei vergeht die Zeit wie im Fluge. Übrigens: Diesmal erzählen die Kinder die Geschichte aus der Sicht des Weihnachtssterns von Bethlehem. Leoni Schulz (10), in einen weißen Umhang gehüllt, ist der Weihnachtsstern. Von der Kanzel zeigt sie auf das Paar, das zwischen den noch leeren Bankreihen auf sie zukommt. Maria und Joseph, dargestellt von Pauline Oppermann und Eni Brandt, haben hier nur ein paar Meter bis zur Krippe am Altar zurückzulegen, das geht schnell. Das biblische Paar war einst rund 160 Kilometer von Nazareth nach Bethlehem unterwegs. „Es waren mehrere beschwerliche Tagesreisen über die Berge, ein Weg der damals üblich war“, berichtet Pfarrer Blischke.

Beim Krippenspiel zeigt der Weihnachtsstern Maria und Joseph den Weg zur Herberge. So wie er wenig später auch die Hirten vom Feld und die drei heiligen Könige in den Stall geleiten wird. Als alle vor der Krippe stehen und in das Licht der flackernden Kerze schauen, kommt ihnen die Kirche schon gar nicht mehr so kalt vor. Das Wunder der Weihnacht ist greifbar nah. (mz)