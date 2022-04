Museum in Molmerswende: Einmal wie Münchhausen auf der Kanonenkugel sitzen

Molmerswende/MZ - Jetzt geht es um die Details: Während die Sanierung des eingerüsteten Gottfried-August-Bürger-Museums in Molmerswende voranschreitet, präsentierte Kulturwissenschaftlerin Susanne Oesterreich von der Leipziger Agentur „Insel + Meile Museumskulturen“ in der wenige Meter entfernten Kirche das Gestaltungskonzept für die künftige Dauerausstellung. Die örtlichen Gegebenheiten stellten die Akteure von Anfang an vor eine große Herausforderung. „Wir haben viel zu erzählen und haben kleine Räume“, erklärte Oesterreich den Mitgliedern des Fördervereins des Museums.