Erdeborn/MZ - Am späten Sonntagabend hat ein unbekannter Mann in der Erdeborner Ernst-Thälmann-Straße einen Abfallsack mit einem Tritt auf die Fahrbahn befördert, als ein Auto nahte. Der Pkw erfasste den Sack und schliff ihn mit. Ob Schaden am Wagen entstand, sei noch unklar, so die Polizei. Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr werde nun ermittelt, heißt es weiter.