MSV Eisleben und Romonta Stedten trennen sich 0:0

Eisleben/MZ - Der richtige Durchblick unter den neuen Flutlichtmasten fehlt den Landesliga-Kickern des MSV Eisleben gegenwärtig noch. Zum zweiten Mal bestritten sie unter Flutlicht ein Kreisderby, zum zweiten Mal trafen sie nicht ins Tor. Nach der 0:2-Niederlage zum Saisonauftakt gegen Eintracht Lüttchendorf sprang diesmal aber zumindest ein Zähler heraus. Die Lutherstädter trennten sich am Freitagabend von Romonta Stedten nach 90 durchweg spannenden Minuten mit einem torlosen Unentschieden.

Die größte Chance, endlich den ersten Derby-Treffer unter Flutlicht zu erzielen, vergab dabei Patrick Schlegel. Er scheiterte eine Viertelstunde vor Spielende an Gäste-Schlussmann Dominique Langer, der den Schuss mit einer Riesenparade entschärfte und dafür von seinen Mitspielern frenetisch gefeiert wurde. Kurz vor Schluss hatten dann die Gäste sogar noch die Siegchance, doch hier zeigte MSV-Keeper Mikolaij Bondia sein ganzes Können.

MSV Eisleben trauert vergebenen Chancen nach

Am Ende blieb es so beim torlosen Remis. Der Gast war damit sicherlich zufrieden. Schon zur Pause sagte Trainer Uwe Zorn, dass er mit einem Punkt aus der Partie „gut leben kann.“ Als Schiedsrichterin Silke Galetzka nach exakt 90 Minuten das alles in allem sehr faire Derby abpfiff, trauerten die Eisleber den vergebenen Chancen und damit einem möglichen Sieg nach. Zwar waren sie vor den 220 zahlenden Zuschauern unweit des vom Wiesengelände leuchtenden Riesenrades die tonangebende Mannschaft, zu einem Riesenspiel fehlte ihnen aber die letzte Präzision und damit die Treffer. So blieb es schließlich beim 0:0.

Am 16. Oktober steht für Stedten das nächste Derby an, dann spielt die Elf zu Hause gegen Emseloh. Eisleben kickt zur gleichen Zeit beim VfB Nessa.