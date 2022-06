MSH braucht dringend Ärzte - Wer kann helfen?

31 Hausarztstellen in MSH sind aktuell unbesetzt. 28 Hausärzte im Kreis sind über 60 Jahre alt und deren Stellen also in absehbarer Zeit vakant, so stellt es die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) fest.

An einer Tür zu einer Arztpraxis hängt ein Schild mit der Aufschrift «Die Praxis bleibt geschlossen». In MSH sind 31 Hausarztstellen unbesetzt.

Sangerhausen/MZ - Mansfeld-Südharz macht jetzt Druck in Magdeburg, denn die Ärzteversorgung im Landkreis ist bedrückend geworden. 31 Hausarztstellen in MSH sind aktuell unbesetzt. 28 Hausärzte im Kreis sind über 60 Jahre alt und deren Stellen also in absehbarer Zeit vakant, so stellt es die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) fest. Das heißt vor Ort übervolle Praxen und lange Wege bis zum Hausarzt, wenn man denn einen finden kann.