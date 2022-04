Motorradfahrer bei Tilleda gestürzt und schwer verletzt

Tilleda/MZ - Ein schwer verletzter Motorradfahrer musste am Dienstagabend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Was war passiert? Der Mann war kurz vor 19 Uhr am Ortseingang von Tilleda von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen parkenden Pkw geknallt. Der Motorradfahrer war aus Richtung Hackpfüffel unterwegs. Laut Polizei musste die Landstraße 220 nach dem Unfall zeitweilig gesperrt werden.