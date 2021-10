Motorradfahrer auf L234 zwischen Dietersdorf und Karlsrode schwer verletzt

Dietersdorf/Kelbra/Allstedt/MZ - Gleich zwei schwere Unfälle haben sich am Wochenende auf der Landesstraße 234 zwischen Dietersdorf und Karlsrode ereignet. Am Samstagnachmittag geriet in einer Rechtskurve ein Motorradfahrer (50) aus Halle auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Transporter. Laut Polizei erlitt er schwerste Verletzungen. Am Sonntag gegen 12.45 Uhr verlor ein Pkw-Fahrer nach einem Überholvorgang die Kontrolle und kam nach links ab. Das Auto überschlug sich im Straßengraben. Fahrer und Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Kradfahrer stürzt am Kyffhäuser

Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend auf der Bundesstraße 85 vom Kyffhäuserdenkmal in Richtung Kelbra gestürzt. Wie die Polizeiinspektion Nordhausen mitteilt, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über das Krad. Es hob ab, er fiel vom Fahrzeug. Das Motorrad rutschte 50 Meter weiter und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen. Verletzt wurde niemand. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe beseitigte die Feuerwehr.

Lkw-Fahrer auf A 38 verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der A 38 nahe Allstedt ist am frühen Samstagnachmittag ein Lkw-Fahrer verletzt worden. Er hatte einen langsamer vorher fahrenden Sattelzug zu spät bemerkt. Der LKW-Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Sachschaden: 20.000 Euro.