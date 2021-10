Mitglieder des Ziegelröder Spielmannszuges fühlen sich wie Vagabunden

Ahlsdorf/MZ - Einen Hilferuf startete die Vorsitzende des Ziegelröder Spielmannszuges in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Mansfelder Grund-Helbra. Steffi Gliem berichtete den Mitgliedern vom Platzproblem, das die Musiker haben, wenn sie proben wollen. „Wir ziehen wie Vagabunden hin und her, seitdem wir wieder trainieren dürfen“, sagt sie.

Seitdem es die Regelungen zur Einschränkung der Pandemie wieder erlauben, übten die Musiker bei passender Witterung auf dem Sportplatz oder nutzten die frühere Gaststätte „Zur Sonne“ in Helbra.

Nutzung der Grundschule Ahlsdorf nicht möglich?

Diese räumlichen Voraussetzungen würden aber nicht ausreichen, um das Niveau zu halten. „Wir spielen etwas zusammen. Und das war’s“, erklärte sie zur aktuellen Situation. Der Spielmannszug brauche ein Objekt, in dem auch in kleinen Gruppen geübt werden könne. Erschwerend kommt nach den Worten der Vorsitzenden hinzu, dass die „Sonne“ nicht immer zur Verfügung steht, wenn dort Veranstaltungen stattfinden.

Vor der Pandemie hatten die Musikanten ihr Probendomizil in der Grundschule in Ahlsdorf. Gliem zufolge fand der Spielmannszug dort ideale Bedingungen für die Arbeit in Gruppen und für das Zusammenspiel im Ensemble. Sie versteht nicht, weshalb dieses Gebäude nicht wieder genutzt werden darf: Seit der Eröffnung des Neubaus bis zum Beginn der Pandemie sei das kein Problem gewesen.

Gespräch mit Schulleitung soll folgen

Verbandsgemeindebürgermeister Norbert Born (SPD) äußerte bislang seine Bedenken, die Proben wieder in der Schule stattfinden zu lassen. „Wir haben die Verantwortlichkeit, bei steigender Inzidenz ist mir das persönlich zu heiß, da bin ich zurzeit zu vorsichtig“, meinte er.

CDU-Fraktionschef Walter Kampa vertrat eine andere Auffassung: „Solange der Schulbetrieb laufen kann, dann kann ich auch kein großes Problem in den Proben sehen, sofern die Corona-Maßnahmen nicht ausgehebelt werden.“ Er schlug eine Abstimmung im Gemeinderat vor.

Die Ratsmitglieder folgten seinem Vorschlag und sprachen sich dafür aus, dass der Ziegelröder Spielmannszug wieder in der Ahlsdorfer Schule üben darf. Bürgermeister Born will Anfang nächster Woche das Gespräch mit der Schulleitung suchen.