Mit welchen Projekten Mansfeld den Klimaschutz voranbringen möchte

Großörner/MZ - Ein Stück Land südlich von Großörner: Noch deutet nichts darauf hin, dass auf der 21 Hektar großen Fläche in absehbarer Zeit eine Photovoltaikanlage stehen könnte. Doch es laufen bereits Gespräche über ein entsprechendes Projekt. Der Investor Green Energy 030 GmbH & Co. KG, eine hundertprozentige Tochter der Sunovis Gesellschaft mit Sitz in Singen (Baden-Württemberg), hat sein Interesse angemeldet und Kontakt mit Ortsbürgermeister Bernd Hojenski (CDU) aufgenommen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<