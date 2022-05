Mit Vollgas in die Rückrunde: Edelweiß Arnstedt noch einmal richtig Betrieb machen

Arnstedt/Amsdorf/MZ - Wie lange spielt Edelweiß Arnstedt noch in der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt? Sind es noch ganze 36 Tage? Oder mischen die Edelweißen auch in der Spielserie 2022/23 in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes Sachsen-Anhalt mit? Die Antworten auf diese Fragen gibt es in der am Sonnabend beginnenden Rückspiel-Serie der Abstiegsrunde der Verbandsliga. Noch sechs Partien stehen auf dem Programm, in denen sich das Schicksal der Edelweißen in Bezug auf die Ligazugehörigkeit entscheiden wird.