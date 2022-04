Mit Video: So viel Spaß hatten die Besucher beim Fest zu Luthers Einschulung in Mansfeld

Mansfeld/MZ - Nach zwei Jahren Pause konnte jetzt endlich wieder das Fest zu Martin Luthers Einschulung gefeiert werden. Und so herrschte am Lutherplatz in Mansfeld buntes Treiben. Am Brunnen tummelten sich die Handwerker wie Drechsler, Schmied und andere. So manch großer und kleinerer Gast konnte hier sogar selbst Hand anlegen, wie der siebenjährige Paul, der an einer alten Schnitzbank einen Speer fertigte.