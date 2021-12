Mit Video: Die Löwen und Pokale finden ihren Weg zurück zum Josephskreuz

Stolberg/MZ - Einen außergewöhnlichen Auftrag hat jetzt der Allstedter Steinmetzmeister Peter Franz mit seinen Mitarbeitern übernommen: Sie haben die kürzlich restaurierten Löwen und Pokale an den Treppenaufgängen des Josephskreuzes bei Stolberg wieder aufgestellt. „Das ist was Besonderes. So was macht man nicht jeden Tag“, sagt Franz.

Die Figuren konnten dank einer Spende der Sparkasse Mansfeld-Südharz durch eine Firma aus Wolfenbüttel restauriert werden. Vorübergehend waren sie dann beim Südharz-Bauhof eingelagert und wurden jetzt durch dessen Mitarbeiter auf den Auerberg transportiert. „Eine solche Figur wiegt bestimmt 200 bis 300 Kilogramm“, schätzt Franz.

„Wir haben sie mit Trass-Natursteinmörtel auf den Platten befestigt.“ Der Spezialmörtel enthalte Flugasche, so dass keine Ausblühungen durch den Salpeter auftreten würden. „Schutz und Pflege der Figuren sind für die Zukunft wichtig, sie sind ja ständig dem Wetter ausgesetzt“, sagt der Steinmetzmeister. Der Sockel des denkmalgeschützten Aussichtsturms war in den vergangenen Jahren aufwendig saniert worden.

Die Löwen werden am Josephskreuz aufgestellt (Foto: Maik Schumann)

Die sanierte Vasen (Foto: Maik Schumann)

Dabei wurden die Löwen und Pokale abgenommen, wiesen aber erhebliche Schäden auf und mussten restauriert werden. Eigentlich sollten sie schon zur Jubiläumsfeier anlässlich des 125-jährigen Bestehens vom Josephskreuz im Juni zurückkehren. Das hat sich verzögert. Aber dass sie nun doch noch vorm Ende des Jubiläumsjahres ihren angestammten Platz am Josephskreuz einnehmen, dürfte dem Turm viele Gäste bescheren.