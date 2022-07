Mit Gewinnspiel: Künstler Klaus Adolphi fühlt sich im Mansfelder Land heimisch

Musiker Klaus Adolphi hat in Elben seine neue Heimat gefunden - und belebt den Ort mit viel Kultur. Warum Weihnachten für ihn eine besondere Rolle spielt.

Elben/MZ - Viel Zeit hat Klaus Adolphi in diesen Tagen nicht. Stolze zehn Mal pro Woche spielt der Musiker derzeit in der Weihnachtsrevue im halleschen Steintor mit, 35 Vorstellungen sind es insgesamt in der Vorweihnachtszeit. „Das ist richtig Hardcore“, sagt Adolphi, der dort schon seit den 90er Jahren den Publikumsliebling Lumpi spielt. Nicht nur aufgrund der vielen Vorstellungen immer wieder etwas Besonderes: „Auf der Bühne stehe ich das ganze Jahr, aber nicht als Hund“, scherzt Adolphi.