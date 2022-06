Mit Gewinnspiel: Klostermansfelder Künstler erfüllt auch Kinderträume mit seiner Arbeit

Chris Fiedler in seinem Atelier in Klostermansfeld.

Klostermansfeld/MZ - Macht sich Chris Fiedler kurz vor dem Fest auf den Weg zum traditionellen Baumschlagen in den Wald, kommt er in der Regel mit zwei Weihnachtsbäumen nach Hause. Und das nicht etwa, weil er sich nicht entscheiden kann. Der Klostermansfelder bringt nämlich nicht nur für sich ein Exemplar mit. Der 33-Jährige versorgt auch gleich noch seine Familie in Helbra mit einem Prachtexemplar.