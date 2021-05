Mit Freude und Sorgen zurück ins Gerätehaus

Rothenschirmbach/Helfta/Sangerhausen - - Am 19. März durften die Rothenschirmbacher Feuerwehrleute zum letzten Mal trainieren. Dann machte Corona wieder einen Strich durch die Rechnung. „Immerhin alle zehn Atemschutzgeräteträger konnten in diesem Jahr schon die Atemschutzstrecke absolvieren“, sagt Christian Barth, er ist der Wehrleiter der Rothenschirmbacher Ortsfeuerwehr. Und durch die elf Einsätze, zu denen sie allein schon in diesem Jahr gerufen wurde, bleibe man ja auch im Training.

34 Mitglieder im aktiven Dienst hat die Feuerwehr in dem Eisleber Ortsteil. Auch eine Jugendfeuerwehr und eine Kinderfeuerwehr gibt es. Wie es da gerade aussieht und wer noch weiter zur Stange halten wird, weiß Barth nicht. Er hofft natürlich, irgendwann alle Mädchen und Jungen wieder im Feuerwehrgerätehaus begrüßen zu können. Und vielleicht sogar noch ein paar mehr. Bislang könne man den Kontakt aber nur online und über Whatsapp halten.

Impffortschritt nährt Optimismus

Die vielen Aktivitäten, die extra für den Nachwuchs geplant wurden, mussten alle ausfallen. Keine Weihnachtsfeier. Kein Zeltlager. Nichts. Aber aus der Jugendfeuerwehr sind im vergangenen Jahr zwei junge Männer und in diesem Jahr zwei junge Frauen in den aktiven Dienst aufgerückt. Auch sie konnte man nicht so wie gewohnt aufnehmen und mit ihnen üben.

Der Rothenschirmbacher Wehrleiter hofft aber, dass das jetzt mit der neuen Verordnung besser und wieder einiges erlaubt wird. Und seit gestern werden auch die aktiven Wehrleute in Eisleben geimpft. Auch das lässt ihn noch einmal positiver in die Zukunft schauen.

Genau so sieht das auch Peter Hesse. Er ist der stellvertretende Wehrleiter der Helftaer Feuerwehr. Über 80 Aktive zählen zu dieser Feuerwehr, die gerade in der vergangenen Zeit zu vielen großen Einsätzen ausrückten. „Dabei bleiben wir natürlich in der Übung“, sagt Hesse. Was ihn viel mehr bedrückt als die Fitness, ist die Frage der Kameradschaft, die auf der Strecke bleiben könnte.

Kameradschaft leidet unter Corona-Folgen

„Wir sehen uns nicht mehr im normalen Übungsbetrieb, nicht mehr zu Lehrgängen, nur noch bei den Einsätzen. Und nach einem Einsatz müssen alle auch gleich wieder das Gerätehaus verlassen. Es vermissen alle, sich mal zu unterhalten und zusammenzusitzen.“ Er befürchtet, dass es vor allem bei den Kindern und Jugendlichen einige geben wird, die nicht mehr zur Feuerwehr kommen werden. „Das wird sicher allen Vereinen so gehen, aber schade wäre es dennoch um jeden.“

Der Sangerhäuser Wehrleiter Michael Ganß wirft sich im Gerätehaus schwungvoll in die Feuerwehr-Montur. (Foto: Maik Schumann)

Die Sorge, dass es vor allem die Kinder und Jugendlichen sein werden, die den Wehren den Rücken kehren, hat man auch in Hayn im Südharz. „Den Nachwuchs zu begeistern und bei der Stange zu halten, fällt ohnehin nicht so leicht“, sagt der Wehrleiter der Feuerwehr Hayn, Alexander Weiß. Nun sei es durchaus möglich, dass der eine oder andere nach einem Jahr ohne Feuerwehr sein Interesse verloren hat.

Überhaupt sei die fehlende Kameradschaft das Schwierigste in dieser Zeit gewesen. Kontakt habe man auch durch eine Whatsapp-Gruppe gehalten. So sei man nicht nur fachlich etwas „eingerostet“, sondern vor allem kameradschaftlich. So makaber es klingt, aber einzig die Einsätze, die man fahren musste, waren Gelegenheiten, sich bei der Ausübung seiner Leidenschaft zu treffen. Drei, vier Einsätze seien es gewesen, so Weiß. „Da saßen wir dann mit Gesundheitsmaske im Auto.“

Treffen nur zur Instandhaltung der Technik

Darüber hinaus mussten allerdings die Geräte in Schuss gehalten werden. Alle zwei bis drei Wochen ließen die Mechaniker die Maschinen durchlaufen, füllten Sprit auf. „Aber jetzt ist die Freude groß, dass wir wieder Dienst machen dürfen“, so Weiß.

Auch für Lars Wiechert und seine Feuerwehrleute hat das Warten bald ein Ende. Genauer gesagt am Mittwoch. Dann steigt man bei der Ortsfeuerwehr Roßla wieder in die Grundausbildung ein - in kleinen Gruppen, hygienekonform und mit negativem Test. Es sei schön, sich auch ohne Einsatz mal in der Gruppe zu sehen, findet der Wehrleiter der Ortsfeuerwehr Roßla.

Wie bei anderen Wehren auch, sei es zwischendurch lediglich beim sogenannten Gerätedienst vorgekommen, dass man sich mal traf, um die Technik instand zu halten. Gerade dem ein oder anderen jüngeren Kameraden könne es möglicherweise schwer fallen, gleich wieder voll in die Einsatzroutine zu kommen, meint Wiechert. „Denn es ist schon wichtig, die Übungen regelmäßig zu machen.“ (mz)