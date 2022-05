Mit Drachen Strom erzeugen: Welche Energiepotenziale hat Mansfeld-Südharz?

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Eine der großen Zukunftsfragen unserer Zeit ist jene nach der Energie der Zukunft. Um im Landkreis voranzukommen, sollen sich am besten Kreis, Kommunen und Unternehmen an einen Tisch setzen und im Dialog Probleme und Möglichkeiten erörtern. Genau so geschehen beim jüngsten Energie-Dialog der Standortmarketinggesellschaft Mansfeld-Südharz (SMG).