Mit der Wipperliese zum Saisonabschluss durch das Wippertal

Benndorf/MZ - Sollte es die Pandemie zulassen, wollen die Kreisbahn Mansfelder Land und die Mansfelder Bergwerksbahn am Sonntag, 14. November, zum Saisonabschluss der Wipperliese zu einer Fahrt durch das Wippertal einladen.

Die Fahrt mit dem Infotriebwagen beginnt um 10 Uhr und bietet auch geführte Wanderungen an ausgesuchten Haltepunkten sowie ein Wildessen in der Gaststätte „Zur Sonne“ in Friesdorf. Die Teilnahme kostet 45 Euro pro Erwachsenen und 35 Euro pro Kind bis 14 Jahre. Die Bergwerksbahn lässt das Herz vieler Eisenbahnfans höher schlagen. Schließlich ist die Mansfelder Bergwerksbahn mit einer Spurweite von 750 Millimeter, die älteste betriebsfähige Schmalspurbahn Deutschlands.

Reservierung und weitere Infos ab sofort unter mansfelder@bergwerksbahn.de, www.bergwerksbahn.de oder Tel. 034772/2 76 40.