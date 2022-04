Messung des Radongehalts: Was das Bundesamt für Strahlenschutz privaten Haushalten rät

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Der 1. Juli ist ein wichtiger Stichtag gewesen. Spätestens jetzt hätten in den meisten Kommunen in Mansfeld-Südharz Arbeitgeber in Keller- und Erdgeschossräumen, in denen ihre Beschäftigten arbeiten, die Radon-Messung starten müssen. Ende vergangenen Jahres hatte das Land die Einheits- und Verbandsgemeinden Sangerhausen, Allstedt, Arnstein, Goldene Aue, Hettstedt, Eisleben, Mansfeld, Mansfelder Grund-Helbra und Südharz als Vorsorgegebiete ausgewiesen, in denen ein erhöhter Austritt von Radon aus dem Boden zu erwarten ist.