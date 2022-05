Mäßige Teilnahme an Bürgerdialog: Verlauf der Stromtrasse in MSH bis Ende 2022 klar

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Natürlich ist das Ganze noch eine Weile hin. Denn erst im Jahr 2028 soll die neue Stromtrasse durch den Landkreis in Betrieb genommen werden. Doch davor steht ein hoher Planungs- und Organisationsaufwand. Netzbetreiber 50 Hertz hatte im Zeitraum vom 17. bis 21. Januar zum Bürgerdialog geladen - in Coronazeiten in Form von Videosprechstunden und Telefonaten. Im Nachgang fällt das Fazit bei 50 Hertz nun durchwachsen aus.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<