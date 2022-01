Martin Lemke gefasst: Dschihadisten-Gattin (19) stammt aus Kreis Mansfeld-Südharz

Damaskus - Im Osten Syriens ist ein deutscher Dschihadist von kurdischen Kämpfern festgenommen worden. Es handele sich um Martin Lemke, der sich mit Kampfnamen Abu Zakaria al-Almani nenne, sagte Mustapha Bali, Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), am Freitag. Der Deutsche habe sich in der ostsyrischen Provinz Dair as-Saur ...

Im Osten Syriens ist ein deutscher Dschihadist von kurdischen Kämpfern festgenommen worden. Es handele sich um Martin Lemke, der sich mit Kampfnamen Abu Zakaria al-Almani nenne, sagte Mustapha Bali, Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), am Freitag. Der Deutsche habe sich in der ostsyrischen Provinz Dair as-Saur ergeben.

Eine seiner beiden deutschen Frauen, die 19-jährige Leonora, stammt aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz. Sie hätten sich gemeinsam den Kämpfern der SDF ergeben, sagte die 19-Jährige nach einem Bericht der „Welt“. Reportern der Nachrichtenagentur AFP berichtete sie, sie sei 15 Jahre alt gewesen, als sie im März 2015 mit einer Freundin in dem Gebiet des IS eintraf.

Dort habe sie Lemke geheiratet und die meiste Zeit über in Raka gelebt, der Hauptstadt des „Kalifats“, das die IS-Miliz 2014 in Teilen des Iraks und Syriens ausgerufen hatte. Heute kontrolliert die sunnitische Extremistengruppe nur noch wenige Gebiete im Euphrattal an der irakischen Grenze.

Bereits 2017 berichtete die „Zeit“ über den mutmaßlichen Islamisten, der im Gegensatz zu den meisten anderen deutschen IS-Anhängern in der Hierarchie der Terrormiliz schnell aufgestiegen sein soll und für den Geheimdienst der Islamisten gearbeitet habe. (dpa/mz)