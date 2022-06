Mansfelder Schüler zeigen großes Interesse am MINT-Schnupperangebot

Das MINT-Angebot nach Unterrichtsschluss soll für Schüler genauso selbstverständlich wie der Weg zum Sportverein oder etwa in die Musikschule werden. Dabei soll vor allem bei Mädchen das Interesse an Berufen im MINT-Bereich geweckt werden.

Mansfeld/MZ - Mit so vielen neugierigen jungen Leuten hatte Fabian Dost von der Hochschule Nordhausen nicht gerechnet. Für die geplanten Experimente rund um das Licht konnte er gleich zwei Gruppen in einem Klassenraum der Mansfelder Sekundarschule einteilen. Mädchen und Jungen gleichermaßen waren der Einladung zum Schnupperkurs für das neue MINT-Projekt am vergangenen Montag gefolgt.