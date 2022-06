Mansfelder Knuth Prokein gibt auf: „Ich kann und will nicht mehr“

Mansfeld - Knuth Prokein hört auf. Der Mansfelder, der die Bürgerinitiative B 86 ins Leben rief, steht als Kopf des Zusammenschlusses von Einwohnern aus Mansfeld, Siebigerode und Annarode künftig nicht mehr zur Verfügung: „Der Behördenwahnsinn hat bei mir sein Ziel erreicht. Ich kann und will nicht mehr.“ Prokein nimmt Bezug auf das zuletzt eingegangene Schreiben des Straßenverkehrsamtes. Es habe ihm gezeigt, „wie ignorant und arrogant die Behörden sind“. Keiner wolle an dem aktuellen Zustand etwas ändern, kritisiert Prokein, der an der vielbefahrenen Mansfelder Ortsdurchfahrt lebt.

