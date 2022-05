Mansfelder Grund-Helbra bereitet Installation acht moderner Sirenen vor

Die Sirene auf der Grundschule in Helbra gehört zu jener Technik, die demnächst erneuert werden soll.

Helbra/MZ - Die Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg im Sommer zeigte es eindringlich, wie wichtig eine rechtzeitige und funktionierende Alarmierung der Bevölkerung ist. Damit in solchen und anderen Notfällen Verlass auf die Technik ist, erneuert die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra ihre Sirenenanlagen. Nach Informationen von Gemeindewehrleiter Dennis Amey sollen insgesamt acht moderne Sirenen installiert werden.