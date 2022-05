Mansfeld will Anteile an Standortmarketinggesellschaft verkaufen

Mansfeld/MZ - Den Verkauf ihrer Gesellschafteranteile an der Standortmarketinggesellschaft (SMG) bereitet die Stadt Mansfeld vor. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses empfehlen dem Stadtrat in ihrer jüngsten Beratung diesen Schritt. Der Stadtrat will in seiner nächsten Sitzung am 7. Februar einen entsprechenden Beschluss fassen.