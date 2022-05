Mansfeld und Eisleben verkaufen ihre SMG-Anteile

Der Landkreis Mansfeld-Südharz will in der Standortmarketinggesellschaft mehr Verantwortung übernehmen. Was die Pläne mit dem Strukturwandel zu tun haben.

Vatterode/MZ - Die Stadt Mansfeld verkauft ihre Anteile an der Standortmarketinggesellschaft Mansfeld-Südharz. Das haben die Mitglieder des Stadtrates einstimmig in ihrer Beratung in Vatterode beschlossen. Die Einheitsgemeinde folgt damit den anderen Gemeinden, die bislang Gesellschafter in der SMG waren. Der Eisleber Stadtrat votierte am Dienstagabend auch für die Veräußerung seiner Anteile.