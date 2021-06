Mansfeld-Südharz verzeichnet keine neuen Corona-Fälle

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - Das ist doch mal eine positive Nachricht: Mit Stand 2. Juni, 3.11 Uhr, meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) auf Basis der Daten des Gesundheitsamtes des Landkreises keine weiteren Coronafälle im Landkreis Mansfeld-Südharz. Aktuell liegt die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis laut RKI bei 34,8. Somit liegt die Inzidenz heute den ersten Tag wieder unter 35. Bleibt die Inzidenz fünf Tage in Folge unter dem Schwellenwert 35, so können im Landkreis ab dem übernächsten Tag weitere Lockerungen in Kraft treten, war von Romy Stietz, Pressesprecherin des Landkreises zu erfahren.

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurden im Landkreis insgesamt 6.366 Coronafälle registriert. 215 Personen sind bislang in Mansfeld-Südharz im Zusammenhang mit Corona verstorben. Die meisten Fälle von positiv getesteten Personen sind immer noch in der Lutherstadt Eisleben registriert. Es sind 23. 17 Fälle sind es in Gerbstedt und 16 in der Kreisstadt Sangerhausen. Auch in Allstedt bewegt man sich noch im zweistelligen Bereich mit 14 positiv getesteten Personen. Jeweils neun Fälle gibt es derzeit in Hettstedt und der Verwaltungsgemeinschaft Mansfelder Grund - Helbra. Arnstein, die Goldene Aue und Mansfeld verzeichnen sechs Indexfälle. Fünf Personen sind es im Seegebiet Mansfelder Land, die positiv getestet wurden und drei im Südharz.

Beim Impfen geht es indes voran im Landkreis: Aktuell erhielten 53.413 Personen ihre Erstimpfung. Wie vom Landkreis zu erfahren war, haben 24.444 Menschen bereits ihre Zweitimpfung erhalten. Stietz machte noch einmal darauf aufmerksam, dass Impftermine nur über die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter 116 117 oder über die Internetseite www.impfterminservice.de vergeben werden. Eine Bescheinigung darüber, dass man genesen ist, erhält man indes vom Gesundheitsamt. Der Antrag soll per E-Mail an gesundheitsamt@lkmsh.de gestellt werden und Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse und der Zeitraum der Quarantäne enthalten. (mz)