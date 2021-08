Mansfeld-Südharz meldet drei neue Corona-Fälle

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Mansfeld-Südharz ist zwar zunächst weiter gesunken, von 6,7 auf 4,5 in den vergangenen 24 Stunden, aber es sind zugleich drei neue Coronafälle in MSH dazugekommen. Das geht aus der Information des Gesundheitsministeriums hervor. Damit ist Mansfeld-Südharz der Landkreis im Land Sachsen-Anhalt mit der niedrigsten Inzidenz, dicht gefolgt von Salzwedel mit 4,8. Ganz anders im Saalekreis und in Wittenberg. Dort haben sich in den vergangenen sieben Tagen jeweils mehr als 28 von 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Fälle, bei denen Menschen mit oder am Coronavirus im Landkreis gestorben sind, stagniert seit Tagen bei 225.