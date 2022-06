Mansfeld-Südharz erhält Geld zum Ausbau der Warninfrastruktur: Doch die Zeit drängt

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in diesem Sommer hat vor Augen geführt, dass Deutschland in puncto Warnsysteme noch einigen Nachholbedarf hat. Eine Runde aus Bund und Ländern hat sich deshalb Ende Juli auf großzügige Finanzhilfen verständigt. Das Sonderförderprogramm „Sirenen“ soll helfen, dass sich die Warninfrastruktur in der Republik verbessert.

