Mansfeld-Südharz bewirbt sich als „Host City“ für die Special Olympics World Games

Der Landkreis will eine von 170 Gastgeber-Regionen bei den Special Olympics im Jahr 2023 werden. Kurios dabei: Sangerhausen hat sich ebenfalls beworben.

„1. Kreissportspielen ohne Grenzen“ 2019 in Sangerhausen: Anett Zinke mit Eberhard Hesse beim Riesenpuzzle

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Wenn im Jahr 2023 die weltweit beachteten Olympischen Spiele für Menschen mit Behinderung stattfinden, könnte der Landkreis Mansfeld-Südharz zu den Gastgebern gehören. Wie Landrat André Schröder (CDU) mitteilte, hat sich der Kreis als so genannte „Host City“ beworben, die die Sportlerinnen und Sportler beherbergen, die an den Wettkämpfen teilnehmen. Diese werden vom 17. bis 24. September in Berlin ausgetragen, das steht schon fest. Es handelt sich bei den Special Olympics World Games um die größte inklusive Sportveranstaltung der Welt, erstmals auf deutschem Boden.