Mansfeld-Südharz: 43 Corona-Fälle / 76 Menschen in Quarantäne

Seit dreieinhalb Wochen hat sich die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Mansfeld-Südharz kaum verändert. Von 35 am 12. April war die Zahl bis zum Dienstag auf 39 angestiegen. Doch am Mittwoch kamen noch einmal vier Fälle dazu, alle davon in der Gemeinschaftsunterkunft in Hettstedt.



Somit gibt es im Landkreis aktuell sieben positiv auf das Coronavirus getestete Personen, insgesamt ist bei 43 Menschen der Erreger SarsCoV-2 nachgewiesen worden. Der Anstieg um vier positiv getestete Personen ist der zweithöchste im Landkreis seit dem Ausbruch der Coronapandemie.



Mansfeld-Südharz: Insgesamt 43 Corona-Infizierte im Kreis

Übertroffen wird er von sechs Neuinfektionen am 21. März. „In Quarantäne befinden sich aktuell insgesamt 76 Personen“, sagte Kreissprecherin Michaela Heilek. „Hierzu zählen sieben positiv Getesteten, 13 Reiserückkehrer und 56 Kontaktpersonen.“ Mit 43 Infizierten hat der Landkreis immer noch die drittwenigsten in Sachsen-Anhalt, nur im Altmarkkreis Salzwedel und im Jerichower Land gibt es weniger.

Für Anfragen zur derzeitigen Situation steht Bürgern des Landkreises weiterhin das Bürgertelefon zur Verfügung. Es ist montags bis freitags von 8 bis bis 16 Uhr geschaltet und unter der 03464/5351960 zu erreichen. Auch die Fieberambulanz-Hotline ist weiterhin geschaltet, unter der Nummer 03464/5351961 sind die Mitarbeiter montags bis freitags von 8 Uhr bis 16 Uhr telefonisch erreichbar. (mz/js)