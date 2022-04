Lust am Lehrerberuf: Interessierte Seiteneinsteiger nutzen Infoveranstaltung in MSH

Bei den ersten Infoveranstaltungen in Mansfeld-Südharz erlebt das Schulamt einen Ansturm von Interessenten. Welche Motive dahinter stecken.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Einen regelrechten Ansturm von Interessenten hat das Landesschulamt jetzt bei seinen Info-Veranstaltungen für potenzielle Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf erlebt. Unmittelbar nach der Ankündigung, die Zugangsvoraussetzungen zu lockern, hatte das Amt in Mansfeld-Südharz drei Nachmittage angeboten, an denen man sich über die Bedingungen informieren konnte.