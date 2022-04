Loser Putz fällt herab: Feuerwehrgerätehaus in Klostermansfeld ist sanierungsbedürftig

Im Gerätehaus in Klostermansfeld wurden Schäden entdeckt.

Klostermansfeld/MZ - Handlungsbedarf besteht im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Klostermansfeld. „In den Umkleideräumen ist an mehreren Stellen Putz von der Gewölbedecke gekommen und durch die Zwischendecke geschlagen“, sagt Meinolf Thorak, Bauamtsleiter in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra. Wahrscheinlich auch durch die Feuchtigkeit, die in diesem Bereich herrscht.