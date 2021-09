Lkw kippt in Straßengraben auf L 72 zwischen Siersleben und Welfesholz

Welfesholz/MZ - Am Montagabend ist ein Sattelzug auf der L 72 zwischen Siersleben und Welfesholz in den Straßengraben gekippt. Das Fahrzeug konnte erst am Dienstagmorgen von einer Spezialfirma geborgen werden, weshalb die Straße voll gesperrt werden musste, so die Polizei.

Am Ende des daraus entstehenden Rückstaus fuhr ein Lkw auf einen Kleintransporter auf. Es entstanden dabei rund 1.500 Euro Sachschaden.