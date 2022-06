Leistung der Hydranten reicht teilweise nicht aus: Zisterne für Questenberg in Planung

Südharz/MZ - Die Hydrantenleistung in den Südharzorten ist - außer für Rottleberode - gemessen, der Löschwasservertrag am 4. Februar vom Wasserverband Südharz beschlossen und inzwischen unterschrieben worden. Trotzdem ist der Beschluss über die Risikoanalyse und den Brandschutzbedarfsplan von Südharz, der in der Ratssitzung geplant war, vertagt worden - auf die März-Sitzung. „Es sind noch ein paar Sachen zu ergänzen“, begründet Gemeindewehrleiter Frank Reinhardt. Aber die Zeit drängt: Wenn Südharz die Chance auf Fördermittel für den Bau einer Zisterne in Questenberg wahren will, muss der vollständige Antrag Ende März vorliegen - samt Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplan.

