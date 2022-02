Leidenschaft Schrauben: Paul Knothe wollte schon immer Kfz-Mechatroniker werden

Helbra/MZ - „Ich wusste schon als Kind ganz genau, dass ich das beruflich machen will“, sagt Paul Knothe. In seinem Blaumann schraubt der 19-Jährige an einem Fahrzeug. Er lernt im Autohaus Schneider in Helbra Kfz-Mechatroniker. Das Schrauben an Autos ist seine Leidenschaft: „Mein Lieblingsauto ist der Nissan Skyliner r34, den würde ich mir gerne irgendwann zulegen“.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Gratis testen Jetzt registrieren und 3 exklusive MZ+ Artikel gratis lesen. Artikel Gratis Winter-Spezial 2 Monate MZ+ zum Vorteilspreis von nur 2 €/Monat lesen. 2 Monate für 2 €/Monat* 6 Monate nur 3,99€/MON MZ+ im 1. Monat gratis und anschließend 6 Monate zum Vorteilspreis lesen. 0,00 €/1. Monat** * nach dem Angebotszeitraum dann für 9,96 € monatlich inkl. gesetzl. MwSt. **ab dem 8. Monat 9,96 € monatlich inkl. gesetzl. MwSt. Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.