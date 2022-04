Lebenshilfe plant weiteren Neubau in Eisleben

Der Verein mit mehreren Standorten im Mansfelder Land feiert in diesem Jahr 30. Geburtstag. Er hat sich zu einer der größten Einrichtungen für Behinderte in Sachsen-Anhalt entwickelt.

Eisleben/MZ - 185 Angestellte plus 50 weitere Mitarbeiter wie Praktikanten oder Bundesfreiwilligendienstler - in der Wirtschaft würde man da von einem mittelständischen Unternehmen sprechen. Die Lebenshilfe Mansfelder Land, von der hier die Rede ist, ist zwar durchaus auch unternehmerisch tätig - in erster Linie allerdings geht es um die qualifizierte und individuelle Betreuung und Förderung geistig und körperlich behinderter Menschen. Aktuell sind es rund 540, die in den Werkstätten in Eisleben, Großörner und Neckendorf beschäftigt sind.