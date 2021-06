Laut Statistik leben aktuell 477 Asylbewerber in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - Die Zahl der Asylbewerber im Landkreis ist so hoch wie seit drei Jahren nicht mehr - wenngleich es sich um sehr geringere Steigerungen handelt. Laut einer Statistik des Landkreises lebten zum 31. Mai exakt 477 Asylbewerber im Kreis. Dies hatte Landrätin Angelika Klein kürzlich gesagt und hinzugefügt, dass dies im Vergleich zu den Zahlen aus dem Jahr 2015 und den damit einhergegangenen Diskussionen um die Unterbringung der Geflüchteten, „eine total zu vernachlässigende Größe“ sei. Damals sei es eine „Herkulesaufgabe“ gewesen, die Flüchtlinge innerhalb von Stunden im Landkreis zu verteilen. Vor allem erinnere sie sich gern, dass damals die Bürger und Kommunen an einem Strang gezogen hätten.

Im Jahr 2015 wurde auch die bislang höchste Anzahl an Flüchtlingen im Landkreis registriert - 1.688 am 15. Dezember 2015. Ende 2016 betrug die Anzahl 889, 2017 waren es 575, ein Jahr später 456. Ende 2019 sank die Zahl auf 443 und Ende vergangenen Jahres waren 413 Asylbewerber im Landkreis registriert. Die Asylbewerber kommen dabei aktuell aus vielen Ländern, vornehmlich aus Afrika. So sind etwa Menschen aus Afghanistan, Benin oder Somalia genau so hierzulande untergebracht wie etwa Asylbewerber aus Libanon, dem Irak, Iran oder Indien. Die europäischen Herkunftsländer sind Armenien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Russland, Serbien und die Türkei. Untergebracht sind die Asylbewerber derzeit entweder in den Gemeinschaftsunterkünften in Hettstedt oder Eisleben oder in Wohnungen in Eisleben, Sangerhausen und Hettstedt. Im Gegensatz zur Zahl der Asylbewerber liegt jene der gemeldeten Ausländer im Kreis ungleich höher - bei exakt 3.958. (mz)