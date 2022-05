Langjährige Wimmelburger Kita-Leiterin geht in den Ruhestand

Wimmelburg/MZ - Eine Glückskette aus Ein-Cent-Stücken erinnert Kerstin Duwensee an ihren letzten Arbeitstag. Die langjährige Leiterin der Wimmelburger Kindertagesstätte „Kinderland am Friedrichsberg“ verabschiedete sich am Montag in den Ruhestand. Neben vielen herzlichen Wünschen für den kommenden Lebensabschnitt und anderen Aufmerksamkeiten wurde ihr die von den Mitarbeitern gebastelte Glückskette mit auf den Weg gegeben.

