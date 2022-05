Landschule aus Osterhausen unterstützt Siersleber Schulverein

Osterhausen/MZ - Wenn Mandy Brünoth in diesen Tagen das Ringen um die geplante Privatschule in Siersleben verfolgt, muss sie sofort an die Zeit vor gut sieben Jahren denken. „Man wird schlagartig zurückversetzt“, sagt die Vorsitzende des Fördervereins der Landschule in Osterhausen. Es sei eine wirklich schwierige Zeit gewesen, Hürden waren etwa die Finanzierung, das Lehrerpersonal, und das Konzept, erinnert sich Brünoth. „Der ganze Genehmigungsprozess ist eine Hausnummer.“