Landratswahl in Mansfeld-Südharz: Was die sechs Kandidaten zum Votum sagen

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - Wahlnächte sind klassischerweise nicht die längsten für die Beteiligten. Gespräche, Glückwünsche und Emotionen haben auch die beiden Bestplatzierten beim ersten Wahldurchgang für den neuen Landrat lange wachgehalten. „Ich bin spät ins Bett, habe aber gut geschlafen“, sagt André Schröder (CDU), der die meisten Stimmen bekam. „Ich freue mich, dass ich bei sechs Bewerbern jede dritte Stimme bekommen habe.“ Dieser Vertrauensbeweis mit 33 Prozent der Stimmen sei Motivation für den Endspurt bis zur Stichwahl am 20. Juni. „Es ist keine Wiederholungswahl, es geht wieder bei Null los“, sagt er. Er appelliere an „all diejenigen Kräfte, die Kompetenz und Erfahrung wollen“, ihm die Stimme zu geben. In den nächsten Tage gehe es vor allem darum, die Wähler zu mobilisieren.

André Schröder (CDU) und Cathèrine Kayser (AfD) gehen in die Stichwahl

Gleiches wird auch seine Kontrahentin in der Stichwahl, Cathèrine Kayser, machen. Die AfD-Kandidatin erreichte 21,74 Prozent und distanzierte den Rest noch einmal deutlich. Es habe sich gelohnt, viel mit den Menschen zu sprechen und ihnen zuzuhören, sagte die 41-Jährige. Dies wolle sie auch bis zur Stichwahl fortsetzen. Zunächst gehe es noch um organisatorische Sachen, wie etwa die Genehmigung für die Wahlplakate zu verlängern und neue Flyer in Auftrag zu geben.

Cathèrine Kayser (AfD) bei ihrer Stimmabgabe in Hornburg (Foto: Jürgen Lukaschek)

Für Silvio Jacob (FBM), der auch von der Linken als Kandidat nominiert worden war, hat es mit gut 16 Prozent nicht für die Stichwahl gereicht. Dennoch sei er mit seinem Ergebnis zufrieden, immerhin hätten knapp 10.500 Wählerinnen und Wähler für ihn gestimmt. „Die muss man erstmal bekommen.“ Ein Ziel wie in seinem Fall die Stichwahl nicht zu erreichen, gehöre in der Demokratie dazu. „Wenn man antritt, weiß man, was passieren kann.“ Eine Wahlempfehlung zugunsten von André Schröder oder Cathèrine Kayser für die Stichwahl wollte Jacob am Montag nicht abgeben. „Ich stehe dazu mit beiden Kandidaten in Kontakt“, erklärte er. Ob er eine Empfehlung abgeben werde, stehe jedoch noch nicht fest.

Ähnlich äußerte sich Carsten Reuß (SPD), der mit gut 15 Prozent die viertmeisten Stimmen für sich verbuchen konnte. „Im Juni 2020 kannte mich im Landkreis noch keiner“, so Reuß. Daher seien die knapp 10.000 Stimmen ein „beachtliches Ergebnis“. Er sei deshalb zufrieden, auch wenn er sein Ziel, in die Stichwahl einzuziehen, verpasst habe. Reuß betonte, dass die Rückmeldungen im Laufe des Wahlkampfes und am Wahlabend sehr motivierend gewesen seien. Er wolle sich daher weiter politisch engagieren. Nun verbringe er nach der stressigen Zeit aber erst einige Tage mit der Familie an der Ostsee. „Ich möchte den Kopf freibekommen“, sagte Reuß. Zur bevorstehenden Stichwahl erklärte er: „Nach aktuellem Stand werde ich keine Empfehlung abgeben.“

André Ulrich (parteilos) zeigt sich mit Ergebnis zurfrieden

Auch für Einzelbewerber Sven Vogler hält sich die Enttäuschung in Grenzen. „Als Bewerber ohne Partei im Rücken ist es schwer“, sagte der 47-Jährige. Er habe viel Bestätigung und Lob für seinen Wahlkampf bekommen und bereue die Bewerbung nicht. „Natürlich hatte ich mir ein paar Prozentpunkte mehr erhofft“, gesteht Vogler. „Aber nun konzentriere ich mich voll und ganz auf meine Tätigkeit in der Kreisverwaltung als Leiter des Fachbereichs 1.“

Der parteilose André Ulrich aus Hettstedt kam am Sonntag auf gut vier Prozent, zeigte sich aber ebenfalls zufrieden. „Ich bin sehr dankbar für fast 2.700 Stimmen.“ Er habe mit einem sehr geringen Wahlkampfbudget vergleichsweise viele Stimmen einfahren können. „Das spricht dafür, dass ein Teil der Menschen Haltung und konkrete Positionen wertschätzen“, so Ulrich. Auf eine Empfehlung für die Stichwahl will auch er verzichten. (mz)

Stimmverteilung bei der Landratswahl in Mansfeld-Südharz

Das vorläufige Endergebnis der Landratswahl 2021 lautet: André Schröder (CDU) 33,1 Prozent; Cathèrine Kayser (AfD) 21,9; Silvio Jacob (FBM/Linke/WGF) 16,4; Carsten Reuß (SPD) 15,3; Sven Vogler (Einzelbewerber) 9,1; André Ulrich (Einzelbewerber) 4,2. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,4 Prozent, damit haben 64.678 von insgesamt rund 116.000 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. (Quelle: Landkreis)

Kommentar von Beate Lindner: Schwerer Job

Es gibt nichts Konkreteres in der Demokratie als eine Kommunalwahl. Man kennt die Leute, die auf den Wahlzetteln stehen. Man weiß oftmals um das soziales Umfeld der Kandidaten, weiß vielleicht sogar, wo sie leben, wahrscheinlich, wie die Kandidaten zu Politikern wurden. Und sie schicken sich an, des Bürgers Dienstleister zu werden. Viel konkreter wird es nicht. Auch nicht bei der Landratswahl in Mansfeld-Südharz. Deshalb ist an dieser Stelle klar und unmissverständlich zu sagen: Die Wahl ist noch nicht vorbei, der Job noch nicht erledigt. Das ist er erst, wenn der Wahlleiter in knapp 14 Tagen ein amtliches Endergebnis bekanntgegeben hat. Wie das aussehen wird, entscheiden weder Wahlleiter noch die zwei Bewerber in der Stichwahl, sondern einzig und allein die Wähler mit ihrem Kreuzchen in der Wahlkabine.

Es ist also keine Option, am Stichwahltag deshalb zu Hause zu bleiben, weil der bevorzugte Kandidat die erste Wahlrunde nicht überstanden hat. Schließlich gehört genau das zur Demokratie und es behauptet niemand, dass Demokratie Zuckerschlecken ist. Ganz und gar nicht. Aber jeder von uns hat die Wahl. Und zwar ganz konkret.

›› Die Autorin erreichen Sie unter: beate.lindner@mz.de