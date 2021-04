Allstedt - Landratswahl in Mansfeld-Südharz: Unverständnis über Wahllokale in Allstedt

Die Neu-Organisation der Wahllokale in der Einheitsgemeinde Allstedt für die Landtags- und Landratswahl am 6. Juni ist in Beyernaumburg auf Unverständnis und Widerspruch gestoßen. „Mich haben mehrere Bürger angesprochen, die nicht verstehen können, warum wir zur Wahl jetzt nach Sotterhausen fahren müssen“, berichtete Karola Eichentopf (FDP) in der jüngsten Stadtratssitzung.



Mit dem Freizeitzentrum hätte es in Beyernaumburg ebenfalls eine Möglichkeit gegeben, ein ausreichend großes Wahllokal einzurichten, das den Vorgaben der Corona-Eindämmungsverordnung entspricht, meinte sie. Für die Wahlbeteiligung sehe es jedenfalls schlecht aus. Viele seien nicht bereit oder auch gar nicht in der Lage, zur Stimmabgabe nach Sotterhausen zu fahren. „Die Wahlbeteiligung wird unter diesen Bedingungen sehr gering sein“, vermutet Eichentopf. Beyernaumburg samt Othal ist nach der Kernstadt Allstedt der größte Ortsteil der Einheitsgemeinde. Bei der Wahl am 6. Juni ist er dem Wahlbezirk Sotterhausen zugeordnet.



Briefwahl als Alternative

Auch die Einwohner aus Nienstedt müssen dort wählen gehen. Allstedts Wahlleiterin Andrea Kögel erklärte, dass das Freizeitzentrum in Beyernaumburg kein Objekt der Gemeinde ist. Für die Wahl hätte man es extra anmieten müssen. „Die Briefwahl ist eine gute Alternative“, riet sie allen, die keine Möglichkeit haben, den Nachbarort aufzusuchen. Gerade ältere Leute kämen aber auch damit nicht so gut zurecht, gab Eichentopf zu bedenken. Bei der kommenden Wahl gibt es in Allstedt nur sieben statt der sonst üblichen 16 Wahlbezirke.



In kleineren Wahllokalen besteht nicht die Möglichkeit, die Abstände einzuhalten und die Wähler im Einbahnstraßensystem hinein- und hinauszuleiten. Am 6. Juni ist deshalb nur im Speiseraum der Grundschule Allstedt, im Dorfgemeinschaftshaus Emseloh, im Vereinshaus Holdenstedt sowie in den Gemeindesälen in Mittelhausen, Niederröblingen, Pölsfeld und Sotterhausen die direkte Stimmabgabe möglich. Zum Wahlbezirk Sotterhausen zählen 953 Stimmberechtigte. (mz)