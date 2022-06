Landrat André Schröder eröffnet Berufsbildungsmesse in Sangerhausen

Angebot für Lehrlinge in spe: Die Berufsmesse findet am Sonnabend, 12. März, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in den Berufsbildenden Schulen Sangerhausen, Friedrich-Engels-Straße 22, statt.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhasuen/MZ/bl - Die Berufswahl ist eine der ersten ganz wichtigen Entscheidungen, die junge Leute in ihrem Leben treffen. Da möchte man nichts dem Zufall überlassen. Deshalb kommt die Berufsmesse, die an diesem Sonnabend in den Räumen der Berufsbildenden Schule (BBS) in Sangerhausen stattfindet, genau richtig. Sie bietet Schulabgängern die Möglichkeit, Unternehmen aus der Region kennenzulernen und sich über Ausbildungsberufe in der Heimat zu informieren.