Landkreis Mansfeld-Südharz plant Haushalt für zwei Jahre: Was es damit auf sich hat

Sangerhausen/Hettstedt/Eisleben/MZ - Der Landkreis Mansfeld-Südharz will mit einem Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 finanzielle Planungssicherheit schaffen. Am Wochenende fand hierzu eine Klausurtagung des Kreistags und der Kreisverwaltung im Rosenhotel in Sangerhausen statt. Landrat André Schröder (CDU) sagte gegenüber der MZ, der Doppelhaushalt kombiniere „größtmögliche Planungssicherheit für die Kommunen mit einem Finanzfrieden bei der Kreisumlage“.