Land stellt die Notsituation fest: Räte in Mansfeld-Südharz dürfen jetzt auch per Video tagen

Sangerhausen/MZ - Die kommunalen Räte können jetzt auch per Video tagen. Das Landesverwaltungsamt hat jetzt aufgrund der steigenden Inzidenzen die Notsituation festgestellt und den Landkreisen und kreisfreien Städten eine Rundverfügung zugeschickt. Sie bildet die Rechtsgrundlage für die Kommunen, um somit die Festlegung für ihre Gemeinden und Verbandsgemeinden zu treffen. N

ach der Verfügung ist es ab sofort bis zum 30. April 2022 aufgrund der Notsituation möglich, dass die kommunalen Vertretungen und Gremien ihre Sitzungen auch ohne persönliche Anwesenheit in Form von Videokonferenzen durchführen können. Unter besonderen Voraussetzungen können dann auch Abstimmungen in einem schriftlichen oder elektronischen Verfahren getroffen werden.

„Die aktuelle dramatische Entwicklung der Corona-Pandemie lässt guten Gewissens keine Gremienarbeit in engen Sitzungssälen zu. Aus diesem Grund ist das Landesverwaltungsamt, gemeinsam mit dem Ministerium für Inneres und Sport, diesen Weg gegangen, damit demokratische Entscheidungen weiterhin und erleichtert getroffen werden können“, so Thomas Pleye, Präsident des Landesverwaltungsamtes. So sei auch in der Pandemie die Selbstverwaltung der Kommunen nicht gefährdet.

In Tagungen per Videokonferenz haben einige Kommunen Sachsen-Anhalts bereits Erfahrungen gesammelt, wie Beschlüsse gefasst werden können, wenn man sich nicht in Präsenzsitzungen treffen kann. Beispielsweise tagte der Hohenmölsener Stadtrat monatelang per Videokonferenz. Und auch in der Stadt Halle ist es nichts Neues mehr. Einige Stadträte wie Eisleben und Allstedt fassten ihre Beschlüsse in der Vergangenheit auch schon in so genannten Umlaufverfahren.