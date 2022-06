Kunst und Künstler in MSH: Maler Peter Scheuch ist der Herr der Miniaturen - Mit Gewinnspiel

Der Maler Peter Scheuch hat viele Talente: Er zeichnet und macht Musik. Besonders am Herzen liegen dem 78-Jährigen aber seine Zinnfiguren-Dioramen.

Peter Scheuch hat in seinem Dioramenzimmer unzählige der kleinen Kunstwerke.

Sangerhausen/Gonna/MZ - Es ist eine Art Schatzkästchen. Peter Scheuch hat ein Zimmer seines Hauses im Sangerhäuser Ortsteil Gonna zu seinem privaten Museum umgestaltet. Etwa hundert Dioramen hängen an den Wänden. Alle diese Schaukästen mit Modellfiguren hat der 78-Jährige gelernte Maler in den vergangenen Jahren selbst angefertigt - oft nach Motiven von Carl Spitzweg (1808 bis 1885). So sind viele Bilder des Malers und Zeichners aus der Zeit der Spätromantik und des Biedermeiers bei Scheuch zu finden, darunter bekannte Werke wie die „Ankunft der Postkutsche“ oder „Der Bücherwurm“.