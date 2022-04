Krieg in der Ukraine weckt Erinnerungen an einstige Autotour

Drei Männer aus Hayn waren 7.500 Kilometer unterwegs und haben in der Ukraine viel gesehen. Umso mehr interessiert sie, was dort zurzeit passiert.

Hayn/MZ - Es sind zwei Welten, irgendwie. Die Welt, die Christian Czech, Rainer Rößler und Johannes Gnehr aus Hayn (Mansfeld-Südharz) 2018 bei ihrer Reise an die Wolga, durch die Ukraine und nach Kiew gesehen und erlebt haben. Und die Welt, in die sich die Ukraine nach dem Einmarsch des russischen Militärs verwandelt. „Wenn man alles kennt“, sagt Gnehr, „dann interessiert es einen, was dort passiert“.