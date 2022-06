Kreistag beschließt Gebühren zur Turnhallennutzung für Vereine in Mansfeld-Südharz

Die Kreistagsmitglieder haben entschieden: Sportvereine müssen für Sportstätten des Kreises künftig einen Euro pro Stunde und Hallenfeld zahlen. Warum es Kritik an den Plänen gab.

Unter anderem für die Nutzung der Glück-Auf-Halle in Eisleben fallen künftig Gebühren für die Vereine an.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Entscheidung ist gefallen: Sportvereine müssen für die Nutzung der kreiseigenen Turnhallen in Mansfeld-Südharz fortan eine Gebühr von einem Euro pro Stunde und Hallenfeld bezahlen. Der Kreistag stimmte am Mittwochabend mehrheitlich einem Antrag der CDU-Fraktion zu, nach dem dieser Betrag ab dem Jahr 2022 fällig wird. In den Folgejahren könnte die Gebühr noch ansteigen.