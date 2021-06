Kreissportbund in MSH würdigt die Leistungen der besten Sportler

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - Das Warten hat ein Ende. Endlich. Am Sonnabend ist es so weit. Dann werden die besten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Landkreises Mansfeld-Südharz für ihre herausragenden Erfolge geehrt. Wohlgemerkt für Siege und vordere Platzierungen, die sie im Jahr 2019 eingefahren haben. Auf einer kleinen, aber feinen Festveranstaltung will der Kreissportbund dann die Ehrung, die ja eigentlich auf einem Sportlerball in der Sangerhäuser Mammuthalle stattfinden sollte, aber auf Grund der Corona-Krise schon mehrfach verschoben werden musste, nun nachholen.

Das Ganze soll an der Jugendherberge in Sittendorf am Fuß des Kyffhäusers über die Bühne gehen. Beginn der Festveranstaltung ist 14 Uhr. „Wir wollen uns mit Präsenten bei den Sportlerinnen und Sportlern für ihre Leistungen und ihren Trainingsfleiß bedanken“, sagt Alexander Viehmann. Der Geschäftsführer des KSB Mansfeld-Südharz fügt hinzu: „Ich freue mich auf die Veranstaltung und ich bin mir sicher, es wird eine rundum gelungene Sache. Vor allem aber bin ich froh, dass wir nun die Ehrung endlich über die Runden bekommen und dass es sogar eine Präsenzveranstaltung sein wird.“ Insgesamt sind es jeweils drei Frauen, Männer und Mannschaften, die am Sonnabend in Sittendorf geehrt werden. (mz)