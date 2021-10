Kreisoberliga Mansfeld-Südharz: In vier der sieben Partien beendet eine Mannschaft das Spiel nicht komplett

Oberröblingen/MZ - Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga Mansfeld-Südharz zwischen dem VfB Oberröblingen und dem SV Allstedt lief schon ein paar Minuten, da standen noch immer zahlreiche Zuschauer vor der einzigen Tageskasse. Das Interesse der Fans am Top-Duell war groß. Rund 150 zahlende Fans waren schließlich dabei.

Sie sahen ein Spitzenspiel, das zumindest in Sachen Spannung seinem Namen alle Ehre machte. Am Ende von 90 abwechslungsreichen Minuten stand es schließlich 1:1. Ein Ergebnis, mit dem beide Teams leben können. Die Allstedter sind weiterhin Spitzenreiter, die Oberröblinger haben einen weiteren Punkt im Kampf gegen den Abstieg eingefahren und bleiben in der Spitzengruppe.

Bis zur 80. Minute sah es sogar danach aus, als könnte der Gast drei Punkte auf die kurze Heimreise mitnehmen. Durch ein Tor von Eric Glieber in der 22. Minute lag Allstedt da noch 1:0 vorn. Dann aber glich Michael Koch für den VfB aus. Beim 1:1 blieb es schließlich.

„Es war ein typisches Derby, trotzdem war es fair. Mir hat es Spaß gemacht. Am Ende glaube ich, waren wir näher an einem Sieg dran als Allstedt. Aber mit dem einen Punkt kann ich auch gut leben“, so das Fazit vom Oberröblinger Falco Heise.

Grün-Weiß unbesiegt

Als einzige Mannschaft steht Grün-Weiß Wimmelburg nach sieben Spieltagen noch ohne Niederlage da. Der Tabellenzweite setzte sich gegen Aufsteiger Osterhausen souverän 4:0 durch. Dabei brauchten die Gastgeber eine 55-minütige Anlaufzeit bis zum ersten Tor. Paul Schotte traf zur Führung und ließ zwei weitere Treffer folgen. Cornelius Hoppe war zum zwischenzeitlichen 2:0 erfolgreich. Der Osterhäuser Elias Blümel sah nach einer Stunde die Gelb-Rote Karte.

Dreimal Remis

Neben dem Spitzenspiel in Oberröblingen endeten zwei weitere Begegnungen unentschieden. Beim 1:1 zwischen der SG Wippertal und Fortuna Brücken gab es ebenso viel Tore wie Platzverweise. Für die Treffer waren Maximilian Bürger (Wippertal, 85.) und Mathias Schmelzer (52.) zuständig.

Vom Platz flogen Björn Wölfer (Wippertal, Gelb-Rot in der 72.) und der Fortune Alexander Lammert (57., Rot).

Beim 2:2 zwischen Alemania Riestedt und der SG Welbsleben/Quenstedt verspielte der Gastgeber einen 2:0-Vorsprung, den David Guba (4. Minute) und Nils Wesemann (7.) herausschossen. Durch Treffer von Marian Karbe und Andy Edler zog der Gast gleich. Der Riestedter Felix Müller sah nach 66 Minuten die Gelb-Rote Karte.

Nur Böttger trifft

Durch das Goldene Tor von Toni Böttger setzte sich die SG Augsdorf/Helmsdorf gegen Wacker Rottleberode 1:0 durch. Schiedsrichter Stefan Wunder zückte in der fairen Partie nur einmal die Gelbe Karte.

Ebenfalls knapp ging es im Spiel zwischen Roßla und Wacker Helbra zu. Hier gelang Andreas Rohde in der Nachspielzeit der Siegtreffer für den VfR. Zuvor trafen die Helbraer David Guba (Eigentor) und Osama Alamin.

Nur Merkur mit Auswärtssieg

Den einzigen Auswärtserfolg des siebenten Spieltages landete Merkur Volkstedt. Bei Aufbau Eisleben gelang dem Team ein knapper 2:1-Sieg. Wieder einmal war Jannik Twardy mit zwei Toren der Trumpf im Volkstedter Spiel. Für Aufbau traf Mohammad Albicho, der nach 90 Minuten noch die Rote Karte sah, ins Netz.