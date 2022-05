Kreis-CDU: Tritt Torsten Schweiger wieder an?

Sangerhausen/MZ - Auch hier hat Corona seine Finger im Spiel. Denn normalerweise wäre der Kreisparteitag der CDU bereits Ende des vergangenen Jahres abgehalten worden. Doch die Corona-Lage hatte dies verhindert. „Deswegen haben wir den Parteitag auf den 25. März verschoben“, kündigt der Kreisvorsitzende Torsten Schweiger an. Stattfinden soll dieser in Form einer Präsenzveranstaltung. „Als den Ort haben wir wie immer das Kolpingwerk in Hettstedt gewählt“, so Schweiger. Dies habe eine gewisse Tradition, die beibehalten werden solle. Dass der Parteitag nun „erst“ in diesem Jahr stattfindet, habe keine Auswirkungen, sagt der Kreisvorsitzende - eine Gesetzesänderung lasse hier Spielräume.

